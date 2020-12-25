Sözcü yazarı Özdil:Demirtaş'ın bağlama'sı, Erdoğan'ın bağlama'zı meşhur

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı hakkında "Bizi bağlamaz" yorumu yaptığını hatırlatarak, "Erdoğan'ın bağlama'zı meşhur" düşüncesini dile getirdi.

Geçmişte Erdoğan, "Bizi bağlamaz" açıklamalarına yazısında yer veren Özdil, "Uluslararası anlaşmalar Türkiye'yi anayasal olarak bağladığı için, kendisi hapis cezasına çarptırıldığında, adil yargılama yapılmadı diyerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu mu?Başvurdu.Kendi mahkumiyetinin sicil kaydıyla alakalı olarak, anayasal hakkım engelleniyor, hukukum çiğneniyor diyerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ikinci defa başvurdu mu? Başvurdu.Kendisine siyasi yasak getirildiğinde, insan haklarım elimden alınıyor diyerek, Avrupa İnsan HaklarıMahkemesi'ne üçüncü defa başvurdu mu?Başvurdu.E şimdi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la alakalı kararı hakkında ne diyor? Bizi bağlamaz diyor.Demirtaş'ın bağlama'sı meşhurdu. Erdoğan'ın bağlama'zı meşhur.Yalaka medya Demirtaş'a anca iki türkü söyletmişti. Bununki 18 senedir uzun hava." ifadesini kullandı.

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