Sözcü yazarı Özdil: Danıştay'ın Ayasofya kararıyla, Türkiye'de onbinlerce vatandaşın cumhuriyet tapusu riske girdi

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Danıştay'ın Ayasofya'yı ibadete açma kararıyla Türkiye'de onbinlerce vatandaşın Cumhuriyet tapusunun riske girdiğini öne sürdü.

Özdil, "Osmanlı vakıflarıyla Cumhuriyet tapularını karşı karşıya getiren davalar, sadece Marmaris'le sınırla değil. İzmir'de tıpkı böyle bir dava var, Karaburun'da. Edirne'de var. Aydın'da var. Muğla'da var. İstanbul'da Beşiktaş'ta var, Şişli'de var, Ortaköy'de var, Bakırköy'de var, Kağıthane'de var, Beykoz'da var. Abdülhamid'in varisleri mesela, davalar açtılar… Talep ettikleri yerler için, iki binden fazla Osmanlı tapusunu mahkemelere sundular. Ellerindeki Osmanlı tapusuyla Üsküdar'da hak talep eden şehzade torunları var. Osmanlı tapusunu belge olarak göstererek, İstanbul Boğazı'nda 113 dönüm arazi talep eden Osmanlı paşası torunları var.Osmanlı tapusuyla Antalya'da 300 bin dönüm araziyi isteyen, Serik'i Aksu'yu isteyenler var." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Ayasofya cami oldu diye sevinen arkadaşlar, bunların hepsini vermeyi “hukuken” kabul etmiş oldu. Danıştay'ın Ayasofya kararıyla, Türkiye'de onbinlerce vatandaşın Cumhuriyet tapusu riske girdi. Türkiye Cumhuriyeti devleti milyar dolarlar boyutunda tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya bırakıldı. Emeği geçenleri tebrik ederim, Ayasofya'da hayırlı namazlar dilerim." ifadesini kullandı.

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