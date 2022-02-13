Sözcü yazarı Özdil: Cumhuriyetin içini boşaltırsan, geriye işte böyle boş baklava kalır!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, zamlardan sonra boş baklava satılmasına ilişkin olarak, “Cumhuriyet'in içini boşaltırsan, geriye işte böyle boş baklava kalır!” yorumunu yaptı.

Özdil yazısında, “Şeker fabrikaları satıldı. Yetmedi… Dünyanın buğday ambarı Türkiye, dünyanın en fazla buğday ithal eden ülkesi haline getirildi, un bulamaz hale getirildi. Dünyanın en çok ayçiçeği yağı ithal eden ülkesi haline getirildi, vatandaşımız ayçiçeği yağını anca bardakla satın alır hale getirildi.Netice? Boş baklava çıktı. Fıstıktan cevize, cevizden fındığa dönüşmüştü, artık fındık bile yok. Şerbeti de, nişasta bazlı şeker. Boş baklava… Cumhuriyet vizyonuna ihanetin bedelidir." ifadesini kullandı.