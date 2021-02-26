Sözcü yazarı Özdil: Cehape'de taciz var, tecavüz var filan diye bağıran arkadaşların, Ege'deki Yunan tacizine gıkı çıkmıyor, çıkamıyor!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, “Cehape'de taciz var, tecavüz var filan diye bağıran arkadaşların, Ege'deki Yunan tacizine gıkı çıkmıyor, çıkamıyor!” görüşünü savundu.

Özdil, “Yunanistan aktör oluyor. Türkiye maalesef senaryonun dışına atılıyor, figüran bile olamıyor.” düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Defender Europe' adı verilen bu NATO tatbikatı, aslında 1995'ten beri yapılıyor. Ama, Yunanistan silahlı kuvvetleri tarihte ilk kez harekat planlarına dahil edildi. Yunan helikopterleri Amerikan helikopterleriyle birlikte, Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı İskeçe'de ortak tatbikat yapacak. Yunanistan, Ege Denizi'ndeki cesareti, işte buradan alıyor. Türkiye kötü yönetiliyor, Yunanistan avantaj sağlıyor." ifadesini kullandı.