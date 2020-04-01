Sözcü yazarı Özdil "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını yorumladı: En son alınan uçaktan Trump'ta bile yok biz size yetemeyiz

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ekonomik etkisine karşı Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını yorumladı. Özdil, " Elaleme para saçma konusunda dünyanın en zengin ülkelerine tur bindirdiler, dünyadaki bütün yardımların üçte birini tek başına Türkiye'ye yaptırdılar. ABD'den iki milyar dolar fazla yardım yaptılar, İngiltere'den altı milyar dolar fazla yardım yaptılar, Japonya'dan yedi milyar dolar fazla yardım yaptılar. Biz size yetemeyiz" düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında şunları kaydetti:

Hobaraa diye memlekete doldurdukları beş milyon Suriyeli'ye şimdilik kaç para harcadılar? 52 milyar dolar harcadılar.

Filistin'e yaptıkları yardım iki milyar doları geçti. Sudan'a 750 milyon dolar bağışladılar. Somali'ye 750 milyon dolar verdiler. Afganistan'a 650 milyon dolar ödediler. Libya'ya gönüllerinden yarım milyar dolar koptu. Şeriatçı Mursi'nin cumhurbaşkanı olması şerefine Mısır'daki müslüman kardeşler'e tiko para ne gönderdiler? İki milyar dolarcık gönderdiler.

Afrika'ya verdikleri para yedi milyar doları aştı… Komor'a stadyum yaptılar. Tanzanya'ya Burkina Faso'ya su kuyuları açtılar. Zimbabwe'ye pazar yeri inşa ettiler. Gana'ya Togo'ya Uganda'ya kırtasiye malzemesi gönderdiler. Moritanya'ya ahır kurdular. Mozambik'e inek dağıttılar. Gambiya'ya dökümhane kurdular. Kongo'ya okul yaptılar. Eritre'ye Lesoto'ya üniforma hediye ettiler. Kamerun'a deterjan verdiler. Cibuti'ye ambulans verdiler. Somali'ye Mali'ye Tunus'a Mısır'a çöp kamyonları verdiler, çöp kamyonlarını teslim töreninde konuşan şehircilik bakanımız “bu çöp kamyonları kardeşliğimizi pekiştirecek” dedi. Sierra Leone'ye vidanjör verdiler.

Arakan'a 50 milyon dolar gönderdiler. Yemen'e 50 milyon dolar gönderdiler. Lübnan'a 50 milyon dolar gönderdiler. Bizzat asrın liderimiz anlattı…“Barzani kendi memurunun maaşını ödeyemiyordu, bana geldi, iki milyar dolar verdim” dedi. Pakistan'da köylülere keçi dağıttılar. Yemen'e un verdiler. Okyanusya ülkesi Palau'ya VIP minibüs hediye ettiler. Karayip Denizi'ndeki Antigua'ya bilgisayar hibe ettiler.

Büyük Okyanus'ta sadece dokuz mercan adacığından oluşan ve nüfusu sadece 12 bin kişi olan Tuvalu'ya “size ne verelim?” diye sordular, “bizim çocuklar futbol seviyor, nizami futbol topumuz yok” cevabı gelince, futbol topu ve pompa gönderdiler.

“İtibardan tasarruf olmaz” dediler, Buckhingham Sarayı'nın dört misli büyüklüğünde 1.150 küsur odalı saray yaptılar. Beş tane makam uçağı aldılar, en son alınan uçaktan Trump'ta bile yok. Vahdettin Köşkü'nü, Dolmabahçe Sarayı'nı, Beylerbeyi Sarayı'nı, Huber Köşkü'nü, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nü, Beykoz Kasrı'nı, Savarona'yı Abdülaziz'in altın varaklı padişah koltuğunu kullanıyorlar, Marmaris'e ve Ahlat'a saray yaptırıyorlar.

Chia tohumu eşliğinde ejder meyveli smoothie içip, starex meyvesi eşliğinde aloevera'yla zencefilli somon suşi yiyorlar.)

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