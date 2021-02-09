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Ekonomi

Sözcü yazarı Özdil: Bedel ödeyeceksek, hep beraber ödeyelim

"Bütün ülkeyi 15 gün, 25 gün komple kapatalım, virüsü kazıyalım"

09 Şubat 2021 09:27

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil "Tarih boyunca bu milleti 'afiyet'le doyuran lokantaların aç bırakılması, açlığa mahkum edilmesi, büyük vicdansızlıktır.Bedel ödeyeceksek, hep beraber ödeyelim. Bütün ülkeyi 15 gün, 25 gün komple kapatalım, virüsü kazıyalım" görüşünü savundu. 

Özdil yazısında, "AKP  mitinglerine-kongrelerine yasak yokken, AVM'lerden camilere, plazalardan fabrikalara, her yer açıkken, sarayda fasıl, otellerde kayak yapılırken… Lokantaların kapatılması, sanki virüsün tek kaynağıymış gibi davranılması, gerçekten büyük haksızlıktır. Bedel ödeyeceksek, hep beraber ödeyelim. Bütün ülkeyi 15 gün, 25 gün komple kapatalım, virüsü kazıyalım. Ama okulları bile açarken, sadece lokantalara kilit vurmak -sadece kafelere, sadece kıraathanelere bedel ödetmek- insafsızlıktır. Açın kardeşim lokantaları…" ifadesini kullandı. 

Sözcü gazetesi yazarıİsmail SaymazbedelödemeAVMmitinglokontaesnaf
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