Sözcü yazarı Özdil: Bağışı toplarken bile ayıran zihniyet yardım parasını dağıtırken “senden-benden” diye ayırmaz mı?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, hükûmetin belediyelerin toplandığı bağış kampanyasını durdurmasını bugünkü köşesinde eleştirdi. Özdil, "Muhalefet belediyelerinin yardım kampanyasına bağış yapmayacaksın, illa iktidarın kampanyasına bağış yapacaksın diye dayatan zihniyet, bağışı toplarken bile 'senden-benden' diye ayıran zihniyet o kampanyada topladığı yardım parasını dağıtırken 'senden-benden' diye ayırmaz mı?" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Devlet mekanizmasını yöneten iktidar partisi, devletin asli görevini yerine getirmeyecek, vatandaşa bu zor günde para dağıtmayacak, üstüne vatandaştan para isteyecek, hem de illa kendi hesabına yatırılmasını isteyecek öyle mi? Bakın, dünyada yepyeni bir 'milat' yaşanıyor. Rusya, ABD'ye askeri uçaklarla tıbbi malzeme gönderiyor. Kremlin bu yardımıyla övünmüyor, tam tersine, 'Amerikan şirketleri tıbbi malzeme üretiminde yeterli hızı yakalayınca, onlar da bize yardım edecek' diyor. Daha düne kadar Çin'le ticaret savaşı yapan Trump, şimdi Çin'den yardım istiyor, 'Çin'le birlikte çalışacağız' diyor. İtalya caddelerinde Rus askeri konvoyları dolaşıyor. Rus askeri tabipleri, bile bile ölüme gider gibi, salgının merkez üssü Lombardiya'ya girdiler, İtalyan halkını yaşatmaya çalışıyorlar. Çinli hekimler, İtalya'da İspanya'da can kurtarıyor. Küba, Vietnam… Avrupa'nın imdadına koşuyor." ifadesini kullandı.

Özdil, "NATO tatbikatlarındaki düşman hedefler, görünmeyen düşmana karşı, dost kuvvetler haline geldi. Çünkü, bütün dünya idrak ediyor ki, kendini kurtarmanın tek yolu, kendinden olmayanı da kurtarmaktan geçiyor. Ve maalesef görüyoruz ki… Yepyeni bir milat yaşayan dünyada, hâlâ senden-benden diye ayıran, milattan öncede kalmakta direnen tek zihniyet var!" görüşünü savundu.

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