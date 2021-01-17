Sözcü yazarı Özdil: Asrın liderimiz sırasını beklemedi, tıp mensubu olmadığı halde, önceliğe sahip tıp mensuplarıyla beraber aşı oldu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmasına ilişkin olarak, "Bizimki sırasını beklemedi, tıp mensubu olmadığı halde, önceliğe sahip tıp mensuplarıyla beraber aşı oldu." yorumunu yaptı.

Özdil, "Vatandaşı teşvik etmek için oldu deniyor… Herkese yetecek kadar aşı olsa, teşvik etmeyi anlarız, ortada aşı yokken, istediğimiz halde aşı olamıyorken, kimi teşvik ediyorsun? Farzedelim teşvik olduk, hani nerede aşı?" diye sordu.

Özdil yazısında, "Aşı olmasaydı, aşıya karşı güvensizlik oluşurdu deniyor… Grip aşısını olmadı, boykot etti mesela. Asrın liderimiz olmadı diye, Türkiye grip aşısı olmaktan vazgeçti mi? Bütün gelişmiş ülkelerin siyasetçileri, sırasını bekleyerek topluma örnek oluyor… Herkesin önüne geçerek, başkasının hakkını kullanarak, topluma örnek olunur mu? 'Hepimiz aynı gemideyiz' filan diyorlar ama, benim bildiğim, gemiyi en son kaptan terkeder. Burada filikaya en önce kaptan bindi." ifadesini kullandı.