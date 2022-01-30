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Sözcü yazarı Özdil: Asrın liderimiz ilk defa seçim pozisyonu aldı

"Böylece, seçim atmosferinin nasıl olacağı da belli oldu!"

30 Ocak 2022 09:07

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, ‘görevden affı’ kabul edilen Abdulhamit Gül’ün yerine Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin olarak, “Asrın liderimiz ilk defa seçim pozisyonu aldı  görüşünü savundu.

Özdil yazısında, “PKK tanık, TSK sanıkken Bekir Bozdağ Adalet Bakanı’ydı. 17/25 Aralık kepazeliğinde Bekir Bozdağ Adalet Bakanı’ydı. 15 Temmuz’da, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine apaçık iftirayla terör örgütü davası açıldığında, Enis Berberoğlu tutuklandığında, PKK açılımı yapıldığında, Bozdağ Adalet Bakanı’ydı. Bozdağ gene Adalet Bakanı yapıldı. Bana sorarsanız, asrın liderimiz ilk defa seçim pozisyonu aldı. Böylece, seçim atmosferinin nasıl olacağı da belli oldu!” ifadesini kullandı.

Sözcü yazarıYılmaz ÖzdilErdoğanasrın liderimizseçimpozisyon
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