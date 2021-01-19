Sözcü yazarı Özdil: Aşımız niye yoksa, hamsimiz de ondan yoktur

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Aşımız niye yoksa, hamsimiz de ondan yoktur. Her iki mahrumiyetin de sebebi, aynı vizyonsuzluktur." görüşünü savundu.

Özdil yazısında, "Hamsi 'HES'ler yüzünden büyümüyor. HES tabir edilen setler, dereleri kurutmakla kalmıyor, derelerin taşıdığı organik yükü tutuyor, denize ulaşmasını engelliyor, planktonlar azalıyor, hamsi de yiyecek plankton bulamıyor. 10 yılda Karadeniz derelerine 200'ün üstünde HES yapıldı, 20'sinin inşaatı devam ediyor, 120'sinin projesi temel atma aşamasına geldi. Bunlar henüz devede kulak, toplam 1.700 küsur HES lisansı dağıttılar!" değerlendirmesini yaptı.

Özdil, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, bir taraftan HES'lere izin verip, öbür taraftan hamsileri korumak için av yasağı getirmesi… Her iki kararın da aynı bakanlıktan çıkması, trajikomiktir. Hayatı yok eden 'HES kısaltmasını sevimli hale getirmek için, Koronavirüs'e karşı 'HES' kodu verilmesi ise, ölümcül ironidir. HES denilen kavram, hesapsızlıktır, öngörüsüzlüktür. Ve aslına bakarsanız, aşımız niye yoksa, hamsimiz de ondan yoktur. Her iki mahrumiyetin de sebebi, aynı vizyonsuzluktur." düşüncesini dile getirdi.