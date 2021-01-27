Sözcü yazarı Özdil: Aşağıdakiler çöpten sebze toplarken, devletin yukarısında saray sofralarında ziyafet eşliğinde fasıl sefası yapılıyor

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Aşağıdakiler çöpten sebze toplarken, bir liralık ekmek kuyruğunda beklerken, devletin yukarısında saray sofralarında ziyafet eşliğinde fasıl sefası yapılıyor, dağın yukarısında ski yapılarak parti veriliyor." değerlendirmesini yaptı.

Özdil, "Aşağıda virüs var diye, yüz yüze eğitim sakıncalı bulunuyor, sınıf arkadaşlarınla aynı sıraya oturman, okula gitmen yasak, ama yukarda virüs yok, aynı sınıf arkadaşlarınla aynı telesiyeje binip, kayak okuluna gidebiliyorsun." yorumunu yaptı.

Özdil yazısında, "Terör örgütleri ne yaparsa yapsın, ülkeyi bölemez. Etnik köken, mezhep filan, asla sorun değildir. Ülke bölünürse, ruhen bölünür. Şu an olduğu gibi. Ve, dayanışma kültürü gelişmediği için, yatay değil, dikine bölünür. Aşağıdakiler, yukardakiler. Başkalarını düşünenlerle, kendini düşünenler diye bölünür. Yukardakiler aşı oldu bile mesela. Aşağıdakiler?" ifadesini kullandı.