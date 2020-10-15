Sözcü yazarı Özdil: Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına karşın, millletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama talebini reddetmesini köşesine taşıdı. Özdil, "Anayasa var mı ki, mahkemesi olsun?" görüşünü savundu.

Özdil, "Anayasa'ya ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalacağına dair yemin eden cumhurbaşkanı, 'Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı kabul etmek durumunda değilim, açık söyleyeyim, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara uymuyorum, saygı da duymuyorum” dedi mi? Dedi. E, bugün hâlâ bakıyoruz… Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımıyorlar filan deniyor. Güzel kardeşim… Anayasa'yı tanıyorlar mıydı ki, Anayasa Mahkemesi'ni tanısınlar?" düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa'ya aykırı ilan edilen partinin iktidarda kalmasında sakınca görmedin de, Anayasa'ya aykırı partinin Anayasa Mahkemesi'ni tanımamasını mı yadırgadın? Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yansa ne olur, yanmasa ne olur… Hukukun üstüne/üstünlüğüne avize gibi ampul takılalı yıllar olmadı mı?" ifadesini kullandı.