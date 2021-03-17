Sözcü yazarı Özdil: Ahlaksız patronların, devlet eliyle, namuslu işçi kıyımıdır Kod 29

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, pandemide işten çıkarılmanın yasak olduğu dönemde, Kod-29'un gerekçe gösterilerek işten çıkarmalarda yaşanan artışı köşesine taşıdı. Özdil, "Ahlaksız patronların, devlet eliyle, namuslu işçi kıyımıdır Kod 29" düşüncesini dile getirdi.
Özdil yazısında, "Namusunuzla çalışırken, sicilinizde en ufak bir leke bile yokken, patronunuz size 'ahlaksız' iftirası atıp, devletimize şikayet ederse, devletimizi yönetenler bir saniye bile tereddüt etmeden 'ahlaksız' olduğunuza hükmeder, tazminatsız, işten atılmanıza onay verir. Kod 29…- Ahlaksız patronların -devlet eliyle- namuslu işçi kıyımıdır. Çünkü, devletimizi yönetenler bir yandan 'işçi dostuyuz, işverenlere işten atma yasağı getirdik' derler, beri yandan 'Kod 29 hariç' derler. Haklarını mı istiyor, doooğru Kod 29'a. Sendikaya mı kaydoldu, doooğru Kod 29'a. Patronun karı mı düştü, doooğru Kod 29'a. Bu memlekette yolsuzluk, dolandırıcılık, sapıklık dahil, her türlü ahlaksızlık mübahken, devletimizi yönetenlerin nazarında sadece Kod 29 iftirasıyla suçlanan namuslu insanlar ahlaksızdır." ifadesini kullandı.
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Kod 29 nedir?
SGK işten ayrılış kodlarına göre 29 kodu, “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına gelmektedir. İşverenin işçisini bu kod ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekmektedir. Bu kod ile işten çıkarılan işçiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi hakları verilmek bir yana işçi çıkarılma kodu nedeniyle işsizlik maaşı dahi alamamaktadır.