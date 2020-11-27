Sözcü yazarı Özdil: Ahalimizde yirmi yıldır salgın halinde yayılan o esrarengiz bulaşıcı hastalık, olsa olsa 'idrak yolları enfeksiyonu'dur!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Ahalimizde yirmi yıldır salgın halinde yayılan o esrarengiz bulaşıcı hastalık, olsa olsa 'idrak yolları enfeksiyonu'dur!" görüşünü savundu.

Özdil, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı açıklamasına ilişkin olarak, "Koronavirüsle mücadelede dünyanın en başarılı ülkesiyiz' dediler. Vaka sayısında Avrupa'nın en kötü ülkesi olduğumuz ortaya çıktı.Nüfusa oranla, dünyanın en kötü ikinci ülkesi olduğumuz ortaya çıktı." yorumunu yaptı.

Özdil yazısında, "Hani, gerçek ölüm sayılarını gizlemek için, defin raporlarına 'covid' yazmıyorlar da, 'bulaşıcı hastalık' yazıyorlar ya… Sayın ahalimizde yirmi yıldır salgın halinde yayılan o esrarengiz bulaşıcı hastalık, olsa olsa 'idrak yolları enfeksiyonu'dur!" ifadesini kullandı.