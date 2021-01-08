Sözcü yazarı Özdil: ABD icadı olan küreselleşmenin yarattığı toplumsal kutuplaşma, bumerang gibi döndü dolaştı, ABD'yi vurdu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Trump destekçilerinin Kapitol binasına baskınına ilişkin olarak, "ABD icadı olan küreselleşmenin yarattığı toplumsal kutuplaşma, bumerang gibi döndü dolaştı, ABD'yi vurdu" görüşünü savundu.

Özdil, "Önce, varoş-liboş oylarıyla, siyah tenli olmasından başka hiçbir özelliği bulunmayan Obama'yı seçtiler. Sonra tam aksi tarafa savruldular, ağzından çıkanı kulağı duymayan, hıristiyan-beyaz hariç herkesi aşağılayan Trump'ı seçtiler. Güya küreselleşmeye karşıydı ama, aslında bizatihi küreselleşme ürünüydü. Sadece dört yılda ülkeyi allak bullak etti. Amerikan toplumunun 160 yıldan beri, Amerikan iç savaşından beri, böylesine bölündüğünü görmedik. Neticede, seçimi kaybedince pespaye kitlesini sokağa döktü. Kongre binasını bastılar, yıkıp döküp, darbe yapmaya kalkıştılar. Washington'da iç savaşın kıyısından dönüldü. Mazlum milletlere bahar pazarlayanlara, Amerikan baharı oldu yani!" düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Devletleri şirket gibi yönetmenin, vatandaşı müşteri gibi görmenin, ulus yerine parayı koymanın kaçınılmaz faturasıdır bu. Koltuk için dini/milli duyguları istismar etmenin, niteliksizliğin, liyakatsizliğin, zırcahilliğin sırtını sıvazlamanın sonucudur. Trol atmosferinde yaşadıkları için, Satürn dünyaya çarpsa, haberi bile olmayanların, büyük oyun'u gördüklerini sanmalarının sebebi, küreselleşmedir. ABD'de yaşananlar ibrettir. Hangi partiye oy verirsek verelim, siyasi pazarlamaya müşteri olmayı reddedip, “vatandaş” olmayı tercih etmek gerekir!" ifadesini kullandı.