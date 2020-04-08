Sözcü yazarı Özdil: 50 milyon kişiye 1 milyar maske getirecek sadece 14 bin postacı var

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maske satışı yasaklama kararını bugünkü köşesine taşıdı. Özdil, "İyi kötü maske buluyorduk. 'Bedava dağıtıyoruz, vatandaşlarımızın tamamına yetecek kadar stoğumuz var' dediğinden beri maske yok.50 milyon kişiye 1 milyar maske getirecek sadece 14 bin postacı var" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "“Bakanlığımızın maskeye yönelik bir çalışması var, halkın ulaşabilir olduğu noktalarda inşallah bunların satışını yapacağız' diyen kimdi? Asrın liderimizin bakanı. Sadece bir gün sonra, 'parayla maske satışı kesinlikle yasaktır, kesinlikle ücretsizdir' diyen kim? Asrın liderimiz. İyi kötü maske buluyorduk.'Bedava dağıtıyoruz, vatandaşlarımızın tamamına yetecek kadar stoğumuz var' dediğinden beri maske yok. 20-65 yaş arasındaki 50 milyon kişiye maske dağıtılacak. Her hafta kişi başına 5 adet verilecek. 50 milyon kişiye, bir ay maske dağıtırsak, 1 milyar maske ediyor. Bu 1 milyar maskeyi getirecek olan postacı sayısı kaç? Sadece 14 bin kişi!" ifadesini kullandı.

Özdil, "Sırf şu maske meselesi bile, 'süreci çok iyi yönetiyor' denilen Türkiye'nin aslında ne kadar kötü yönetildiğinin kanıtıdır." görüşünü savundu.

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