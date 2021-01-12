Sözcü yazarı Özdil: 2020 yılında kız çocuklarına en çok “babasının süsü” ismi verilmesi, benim açımdan en önemli gündem maddesidir

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, “2020'nin nüfus istatistikleri açıklandı, geçen yıl Türkiye'de dünyaya gelen kız çocuklarına en çok 'Zeynep' ismi verildi. Arapça'dan dilimize yerleşmiş bir isimdir. Türkçe'de 'babasının süsü” anlamına gelir. Erkek olarak erkekliğimizden utandığımız bu ülkede… 2020 yılında kız çocuklarına en çok 'babasının süsü' ismi verilmesi, bir kız babası olarak benim açımdan en önemli gündem maddesidir.Değişime dair ilham vericidir, cesaret vericidir, umut vericidir." görüşünü savundu.

Özdil, "2020 yılında dünyaya gelen kız çocuklarına en çok “babasının süsü” ismi verilmesi, Türkiye için gerçekten umuttur. Çünkü, sadece kadınların mücadelesi yetmez. En önce kız babalarının değişmesi gerekir. Erkek hırtlığını yenebilmek için… Kızını manevi ziyneti olarak gören, kızına değer veren, kızını önemseyen, kızıyla övünen, kız babası olduğu için gurur duyan babaların desteği gerekir." düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Özgür kadınlar için, kadın-erkek eşitliği için, en önce… Fikri hür vicdanı hür irfanı hür, kız babaları gerekir." ifadesini kullandı.