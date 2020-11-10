Sözcü yazarı Özdil: 10 Kasım, devletin damatlarla, kayınpederle yönetilmesinin ne kadar yanlış olduğunu hatırlamamız için bir vesile

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye Cumhuriyeti kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım'ın, devletin damatlarla, kayınpederle yönetilmesinin ne kadar yanlış olduğunu hatırlamak için bir vesile olduğunu belirtti.

Özdil, "Bugün 10 Kasım. Ve, her 10 Kasım, aslında bir vesile. Koskoca devletin damatlarla eniştelerle, kayınpederle dünürle yönetilmesinin ne kadar yanlış olduğunu hatırlamamız için bir vesile. Akraba-i taallukat zihniyetinin, demokrasiye ne kadar ters, ne kadar zararlı olduğunu bir kez daha görmemiz için vesile." düşüncesini dile getirdi.

Özdil yazısında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 'aile şirketi'ne dönüşmesine gözyuman, lale devrinden ibret almayıp 'sü'lale devri'nin açılmasına sebep olan Türk milletinin, şapkasını önüne koyup düşünmesi için bir vesile." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın