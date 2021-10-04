Sözcü yazarı: Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze namazında korumaların muhalefet liderlerine reva gördüğü muamele gerçekten rahatsız edici boyuttaydı

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede dün 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün cenaze töreninde yaşanan protokol gerginliğini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarının davranışını, “nezaketsizlik örneği” olarak değerlendiren Zeyrek, “Korudukları iktidar gücünün kendisinden başka herkesi önemsiz, değersiz görmesinden güç alan o korumaların, ana muhalefet dahil, muhalefet liderlerine reva gördüğü muamele gerçekten rahatsız edici boyuttaydı” ifadelerini kullandı.

Zeyrek’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Kim ne derse desin, Anadolu insanının önemli erdemlerinden biri nezaketli olmaktır. Ne yazık ki siyasetin yarattığı aşırı kutuplaşma ve rekabet ortamı, nezaketsizliği de beraberinde getiriyor. Devletin zirvesinde görülen örnekler, toplumda da hızla yayılıyor. Birçok örnek verebilirim ama Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze namazında yaşananlar çok üzücüydü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun yanında saf tutmuştu. Birden ortalık hareketlendi. Kalabalıktan, gelenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu anlaşılıyordu. Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop en önde saf tutmak istedi. Haliyle Kılıçdaroğlu gibi muhalefet liderleri ikinci sıraya gerilemek zorunda kaldı. Bu olurken korumaların neden olduğu itiş kakış gerçekten nezaketsizlik örneğiydi.

Korudukları iktidar gücünün kendisinden başka herkesi önemsiz, değersiz görmesinden güç alan o korumaların, ana muhalefet dahil, muhalefet liderlerine reva gördüğü muamele gerçekten rahatsız edici boyuttaydı.”

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