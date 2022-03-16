Sözcü yazarı: Nureddin Nebati TÜSİAD'la da kahvaltı etmiş

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin geçen cuma sabahı SİNPAŞ GYO'nun Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik'in evinde iş dünyasının önemli isimleriyle kahvaltıda buluştuğunu yazdı.

“10 iş insanı içinde Ramsey'in sahibi Remzi Gür, BİM'in sahibi ve CEO'su Latif Topbaş, Murat Ülker, Cavit Çağlar, Tosyalı Holding'in Başkanı Fuat Tosyalı'nın olduğunu öğrendim” diyen Erkin, bu kahvaltıyı kimin organize ettiği ve neler konuşulduğuna ilişkin şunları kaydetti:

“Peki kahvaltıyı kim organize etti? Bakan Nebati'nin güvendiği bir arkadaşının her cuma iş dünyasıyla kahvaltı organizasyonu yaptığı söylendi. Bu toplantıdan önce de yine bir cuma sabahı TÜSAİD'la kahvaltı yapılmış. Peki kahvaltıda ne konuşuldu?

Bakan Nebati'nin iş dünyasının önemli isimlerine ‘Sizin anlatmak istediklerinizi dinlemek istiyorum’ dediği, masanın önemli bir bölümünün de dertlerini anlattığı belirtildi.

Hatta, zincir marketler konusunda iktidarın sert açıklamalarının eleştirildiği de ifade edildi. Ayçiçek yağı konusunda masanın ‘dezenformasyon yapıldı’ noktasında hemfikir olduğu, Bakan Nebati'nin de eleştiriler konusunda notlar aldığı kulise yansıyanlardan. Aktüel konuların da masaya yatırıldığı ve kahvaltı sonrasında Bakan Nebati'nin ‘2023'te de kazanacağız’ vurgusu yaptığı da o günün öne çıkanlarından!”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.