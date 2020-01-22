Sözcü yazarı Necati Doğru Bakan Albayrak’ın babasına seslendi: Eski gazetecisin, yaz bir yazı

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi almasını bugünkü köşesine taşıdı. Berat Albayrak’ın babası Sadık Albayrak’ın eski bir gazeteci olduğunu anımsatan Doğru, Yaz bir yazı! ‘Oğlum yakışmadı’ de” ifadesini kullandı.

Doğru, “Damadın Babası, Milli Görüş'ten kopanlardan yana durmuş olmalı ki, oğlunu iktidar partisi lideri Erdoğan'ın kızı ile evlendirdi. Kayınbaba da partide başka ekonomist yokmuş gibi damadını Hazine'den ve ekonomiden sorumlu bakan yaptı. Ekonomi dibe battı” düşüncesini dile getirdi.

Doğru, Damadın Babası! Eski gazeteci! Yaz bir yazı! ‘Oğlum yakışmadı’ de… Buradan kanalı geçiren kayınbaban, buradan arsa alan sen… Belli ki sen bu arsayı, ev yapıp başını sokmak, bağ bahçe kurmak, ağaç-çiçek yetiştirmek için almadın. Değerlensin diye aldın. Oğlum, arsayı aldığın 2012 yılında buradan Kayınbabanın bir kanal geçireceğinden ve adının ‘çılgın proje’ konduğundan bütün dünya haberliydi. Güzergahın tam olarak nereden geçeceğini ancak kayınbaban ve onun yakınındaki birkaç kişi biliyordu. Tesadüfe bak ki, ‘Yarma’ senin ve benim ortak arsamızın bitişiğinden geçiriliyor… Oğlum. ‘Kul hakkını’ izah edemeyiz” görüşünü savundu.

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Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesi Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul projesinin güzergâhında 13 dönümlük arsa aldı. Berat Albayrak'ın araziyi babası Sadık Albayrak'ın arazisinin yanında aldığı kaydedildi.

Bakan Albayrak'ın avukatı Ahmet Özel, Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'ın 2003 yılında bölgede arazi aldığını anımsatarak yan arazinin de daha sonra satışa çıktığını belirtti. Özel, Albayrak'ın yan araziyi satın almasının sıradan bir işlem oluğunu söyleyerek "2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkartıldığında, yabancı almasın düşüncesi ile imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu ortaya çıktı

TIKLAYIN | Bakan Albayrak'ın avukatı: Kanal İstanbul güzergâhındaki arsa Berat Albayrak'ın babasına ait