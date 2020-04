Sözcü yazarı Necati Doğru: Ankara’nın havasını 'yeni bir darbe' kokusu sardı!

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, iktidara yakın isimlerin ‘yeni bir darbe kokusu var’ dediğini aktardı. Doğru, "İktidara yakın kalemler! Cumhurbaşkanı uçağına biniyorlar, Meclis Başkanı'yla arkadaşlar. MİT'den atlatma haber alıyorlar. Devletin üst kademesinden gizli bilgi sızdırıyorlar. Parti başkanları ile çat telefon görüşebiliyorlar. Kulislere hâkimler. Her tür bağlantıya sahipler. Her çeşit bilgiye anında ulaşabiliyorlar ya da her çeşit bilgi anında onlara akıyor. Ankara'dan yazıyorlar! Onlardan öğreniyorum. Ankara'nın havasını 'yeni bir darbe kokusu' sardı. 'Askeri vesayet' hortlamak üzereymiş." ifadesini kullandı.

Doğru, "Ey iktidar gazetecileri! Dilinizin altında ne var? Size Ankara'nın havasına 'askeri vesayet' kokusu sindi diye yazdırarak 'safları mı sıklaştırmak' istiyorlar? İktidar saflarında! Dağılma mı var? Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a, Abdullah Gül'e parti kurmayı bırakın, 'askeri vesayet arzusu hortladı' yuvanıza geri dönün mü demek istiyorsunuz? Kim iktidarı eleştiriyorsa! Askeri vesayetçi. Kim FETÖ'nün siyası ayağını da görmek istiyorsa! İşte onlar da askeri vesayetçi." görüşünü savundu.

