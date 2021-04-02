Sözcü yazarı Muratoğlu: Ziraat Bankası logosuna başak yerine ampul koysun!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu "Ziraat Bankası'nın küçük çiftçi yerine büyük sermayeyi destekleme stratejisine yıllar önce geçtiği görünen bir gerçek. Logosunda 'başak' var lakin reklam filmi içinde bir tane çiftçi yok. Gerçekçi yaklaşmışlar. Ziraat'in tarıma hayrı yok. Logosuna başak yerine ampul koysun!" görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "İyi de Ziraat Bankası, kamu bankası… İhtisas bankacılığı yapması gerekmiyor mu? Kuruluş amacı, adından da anlaşılacağı üzere ziraat ile uğraşan çiftçimizin kredi ihtiyaçlarını karşılayıp onları ezdirmemek, daha da iyi duruma gelmelerini sağlamak değil mi? Asli görevini yapmayıp, elinde tuttuğu kaynağı, büyük ihaleleri kapan holdinglere kredi verip, bunu reklam etmesi ne derece doğru? Yanlış anlamayın, reklamda terslik yok. Hakikaten de durum böyle! Halbuki uçakta bulunan 15 kişiye kredi vermesi gereken Ziraat… Öncelikle de tarım ürünü olan domatesin suyuna… Büyük projelere kredi vermesi gereken ise özel bankalar… Ziraat Bankası ile ilgili telefon kayıtlarında ortaya dökülen gerçek, yüzer milyon dolarlık kredilerin ahbap çavuş ilişkisi dahilinde havalarda uçuştuğuydu… Ziraat Bankası'nın küçük çiftçi yerine büyük sermayeyi destekleme stratejisine yıllar önce geçtiği görünen bir gerçek. Logosunda 'başak' var lakin reklam filmi içinde bir tane çiftçi yok. Gerçekçi yaklaşmışlar. Ziraat'in tarıma hayrı yok. Logosuna başak yerine ampul koysun!" ifadesini kullandı.