Sözcü yazarı Muratoğlu: Yokluğun adını varlık koymuşlar, şimdi fellik fellik borç para arıyorlar

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, son dönemde THY için 'kurtarma paketi' arayışında olduğu iddia edilen ve bu iddiayı yalanlayan Türkiye Varlık Fonu hakkında, "Dış ticarette fazla veriyorsan veya doğal kaynak satıp parayı ne yapacağını bilemiyorsan ülkenin geleceği için fon kurarsın, adını “varlık” koyarsın. Fazla parayı oraya aktarırsın. Esasen bizde böyle bir fon kurmanın esas amacı denetimin olmamasıydı. Örtülü ödenek gibi bu da “örtülü fon” oldu" yorumunu yaptı.

Muratoğlu, "Bir şirket kuruyorsun, içine Türkiye'nin en değerli şirketlerini, arsalarını koyuyorsun, şirkete her hakkı tanıyorsun fakat tam olarak ne yapacağını söylemiyorsun. Yokluğun adını varlık koymuşlar, şimdi fellik fellik borç para arıyorlar! Bırakın biriktirmeyi, ülkeyi borca sokuyorlar" diye yazdı.

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