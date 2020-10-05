T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sözcü yazarı Muratoğlu: Yokluğun adını varlık koymuşlar, şimdi fellik fellik borç para arıyorlar

05 Ekim 2020 08:43

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, son dönemde THY için 'kurtarma paketi' arayışında olduğu iddia edilen ve bu iddiayı yalanlayan Türkiye Varlık Fonu hakkında, "Dış ticarette fazla veriyorsan veya doğal kaynak satıp parayı ne yapacağını bilemiyorsan ülkenin geleceği için fon kurarsın, adını “varlık” koyarsın. Fazla parayı oraya aktarırsın. Esasen bizde böyle bir fon kurmanın esas amacı denetimin olmamasıydı. Örtülü ödenek gibi bu da “örtülü fon” oldu" yorumunu yaptı. 

Muratoğlu, "Bir şirket kuruyorsun, içine Türkiye'nin en değerli şirketlerini, arsalarını koyuyorsun, şirkete her hakkı tanıyorsun fakat tam olarak ne yapacağını söylemiyorsun. Yokluğun adını varlık koymuşlar, şimdi fellik fellik borç para arıyorlar! Bırakın biriktirmeyi, ülkeyi borca sokuyorlar" diye yazdı. 

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

ETİKETLER

türkiye varlık fonuthytvfyoklukmurat muratoğluborçvarlık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24