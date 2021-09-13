Sözcü yazarı Muratoğlu: Yine mi ülkede tanzim satış rezaleti yaşanacak?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" sözlerini köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu "Bu işin suçlusu kim? Bu sefer yurtdışından mihrak bulamayınca yine iç kaynaklara yöneldi. Fiyat pahalılığının sebebi esnaf mı? Böyle konuşunca vatandaş da sanıyor ki; esnaf 5 liraya alıp 15 liraya satıyor. Bir eli yağda bir eli balda yaşıyor!" diye yazdı.

Muratoğlu, "Peki yine mi ülkede tanzim satış rezaleti yaşanacak?" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Savaş yok, kıtlık yok millet sebze, meyve sırasında… Sebzeyi sen bekle, meyveye çocuğu yolla… Darısı doğalgaz ve elektriğin başına… 'Kriz yok' dersiniz soran olursa…

Bu yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acıklı manzaralarından biridir. Ülkeyi 20 yıldır yönetirken bu hale getiren sorumlu acaba kimdir?

Sahi ne oldu bize ucuz sebze ve meyve yedirecek “hal yasası” adlı düzenlemeye? Başarmadılar! Neden? Yeterli donanıma, bilgi ve beceriye sahip değiller…

Gıda fiyatları neden yüksek? Arz-talep meselesi… Arz az! Üretilen ürün 84 milyon kişiye yetmiyor. Ülkeye yerleşen 8 milyona yakın Suriyeli, Afgan ve bilumum mülteciyi de besleyemiyor"