Sözcü yazarı Muratoğlu: Yepyeni Ekonomi Programı açıklanınca ne olacak, gökten para mı yağacak?

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, kanuna göre eylül ayının ilk haftası açıklanması gereken ancak hala açıklanmayan üç yıllık makroekonomik programla ilgili, "Yıllardır ülkeyi kötü yönetmenin, ekonomiyi tarumar etmenin, kaynakları kemirmenin, yandaşlara milyarlar yedirmenin faturası öyle bir yılda toparlanır mı? Gerçekten siz de buna inandınız mı? Hani üretmeyi denesek… Harcamaları kıssak… İsrafı önlesek… Ne bileyim yap-işlet zengin et modelinden vaz geçsek? Tasarruf etsek? Parayı artık betona gömmesek" diye yazdı.

Muratoğlu, şöyle devam etti: "Yepyeni Ekonomi Programı açıklanınca ne olacak? Gökten para mı yağacak? Yaşadığımız sefalet kaldığı yerden devam edecek! Falcılar bile bazen “ay valla tutuyor kız” payesi ile müşteri sayısını artırırken, Türkiye bugüne kadar açıkladığı hedefleri bırakın tutturmayı yanına dahi yaklaşamadı! Şöyle söyleyeyim; Bu yıl için hedeflenen dolar kurunun ortalaması 6 liraydı…"

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