Sözcü yazarı Muratoğlu: Yaz bittikten sonra gıda fiyatlarında kabus yaşanacak

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, gıda fiyatlarında yaz aylarından sonra "kabus" yaşanacağını ifade etti. Muratoğlu, Türkiye'de kaçak göçmenler ve turistlerin de eklendiği düşünüldüğünde ayda 100 milyon kişilik gıda ihtiyacı olduğunu vurgulayarak "Kayıtlı çiftçi sayısı gerileyerek 500 binin altına indi. Nitekim AKP iktidara geldiğinde bu sayı 2 milyon 588 bin idi… 2 milyondan fazlası anasını da aldı gitti! Tarım alanları 3 milyon 500 bin dekar azaldı. Tabii bu kadarla kalmadı. Tarım alanı olarak gözüken fakat imkansızlıklar yüzünden ekilemeyen nadasa bırakılan 3 milyon 173 bin hektar…" diye yazdı.

"Tüketim artarken, üretim azalırsa ne olur? Arz talep dengesizliği… Fiyat artışı…" diyen Muratoğlu şöyle devam etti:

"Dünyanın sayılı buğday ve hububat üreticileri arasında bulunan Ukrayna'da tahıl depolarındaki ürünlerin, tarımsal üretim araçlarının Rusya'ya taşınmasıyla, savaş nedeniyle Ukrayna'da hububat ekiminin yapılamaması ve mevcut ürünlerin savaş nedeniyle ihraç edilememesi dünyada kıtlığa sebep oluyor.

Rusya bununla da yetinmiyor, Ukrayna'da gerçekleştirdiği bombardımanlarda hububat depolarını, siloları ve tarım araçlarını hedef alıyor.

Tüm bu gelişmeler gıda fiyatlarının ucuzlamayacağını, hele yaz bittikten sonra adeta kabus yaşanacağını söylüyor.

Türkiye ise plan, program yerine “sabır” ve “şükür” dualarıyla tüm bu sorunları aşmayı hedeflemiş durumda… Allah kabul etsin, buyurun sofraya..."

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