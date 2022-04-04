Sözcü yazarı Muratoğlu: Yandaş, 3-4 maaş alsın, geri kalanlar fedakârlık yapsın; ne güzel Türkiye!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Böyle dönemler hep birlikte fedakârlık yapmamız, hep birlikte günlük kazancımızı değil ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir" sözlerine ilişkin olarak "Ülke zorunlu fedakârlar ile hamutuyla götürenler arasında iki ayrılmış durumda… Yandaş, huzur hakkı, bilmem ne kurul üyeliği, danışmanlık adı altında 3-4 maaş alsın, geri kalanlar fedakârlık yapsın… Ne güzel Türkiye!" dedi.

Muratoğlu, Hazine garantili projeleri üstlenen şirketlere işaret ederek "Şu köprülerdeki, hastanelerdeki, havalimanlarındaki, otoyollardaki garantilerde indirim istese… Milyarlarca dolar tasarruf tek kalemde diyerek şöyle devam etti:

"Neden fedakârlık yapacağımızı söylese ya… Domates mi, hıyar mı? Ayçiçeği yağı mı, bebek maması mı? Kestane balı mı, Medine hurması mı? Manda yoğurdu mu?

Parayı betona yatır, tüketime aktar, yandaşa dağıt, ihale ver, lüks harcamalar, ölü yatırımlar, seçim rüşveti derken suyunu çekiyor tabii…

Binlerce kez 'kurumlarla böyle oynanmaz', 'ekonomi deneme yanılma tahtası değildir' denilmedi mi? İnat etti, yanlışı düzeltmedi… Geldiğimiz noktada 'fedâkarlık' istedi. Hadi ona da peki…"

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