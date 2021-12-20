Sözcü yazarı Muratoğlu: Ülke kepenk kapatıyor!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, İstanbul'da deniz ulaşım şirketi Turyol'un "fiyatlar normalleşinceye" dek seferlere ara verdiğini duyurmasını "Tarihte ilk kez ekonomik kriz nedeniyle tekneler seferlerini durdurdu… Ülke kepenk kapatıyor!" diye değerlendirdi. Kamunun zararına çalışabileceğini ancak özel sektörün zararına iş yapmayacağını söyleyen Muratoğlu "Bu hadiseler zamanla artacak ve başka sektörlere de sıçrayacak. Bakalım boğazda iş yapan motorları stokçu diye kim suçlayacak?" dedi.

Yaşanan gelişmelerin faiz indiriminden kaynaklandığına işaret eden Muratoğlu yazısında şöyle dedi:

"Yarın veya öbür gün, fırınlar, marketler, otobüs şirketleri, hastaneler, kısaca hizmet veya mal üretenler maliyetlerini karşılayamayınca 'ara verdik' derse ne olacak?

Faiz indirilince her şey ne kadar da güzel oldu değil mi? O kadar düştü ki ticari faaliyetlerini durduruyor şirketler… Tebrikler!"