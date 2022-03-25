Sözcü yazarı Muratoğlu: Ülke ekonomisinin kötü olmasının en büyük sebeplerinden biri gevşek göçmen politikası

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Bugün ülke ekonomisinin kötü olmasının en büyük sebeplerinden biri gevşek göçmen politikası… Suriyeli sığınmacılar için harcanan paranın ekonomiyi kötü etkilediğini Berat Albayrak bile söylemişti. Var mı ötesi?" dedi

Muratoğlu "Niye geri dönsünler, niye gelmesinler ki? Hastaneler ücretsiz. Doğum ücretsiz. Hatta tüp bebek yapmak bile bedava… İlaçlar bedelsiz olarak öyle bir dağıtılıyor ki onlara… Poşetle ilaçları satanı var hastane kapılarında" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kayıtlı 750 bin Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğini aktaran Muratoğlu, " Ülkede doğan Suriyeli sayısı Türkiye'nin 51 şehrinden daha kalabalık" dedi.

Yazının tamamı için tıklayın