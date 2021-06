Sözcü yazarı Muratoğlu: Ucu sana dokunana kadar yapılana itiraz etmezsen, sıra sana gelince kendini de atsan nafile…

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cengiz İnşaat tarafından yapılmak istenen taş ocağına tepki gösteren Rize İkizdere’lilerin seçimlerde yüzde 97 oranının üzerinde Cumhur İttifakı’na oy verdiğini hatırlatarak, “Taş ocağına izni veren kimdi? Oy verdikleri… Gözün kapalı oy vermeyeceksin demek ki… Dinamit ve kamyon sesleriyle toz bulutu içinde yaşayacaksın bundan böyle… Ders niteliğinde…” diye yazdı.

“Karadeniz'in her köşesine taş ocakları açıldı… Her yeri hafriyat alanına çevrildi… Her deresine elektrik santrali kuruldu… İkizdereliler neredeydi? Sonradan mı oraya geldi? Orta ve Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren 246 hidroelektrik santrali yetmedi. Yenileri için sıraya girildi. Sular kirlendi… Bölge temiz suya hasret… Derelerden çamur akıyor. Bütün bunlar olurken hiçbiri mi sıranın kendilerine geleceğini görmedi?” diyen Muratoğlu, devamında şunları kaydetti:

“Ucu sana dokunana kadar yapılana itiraz etmezsen, sıra sana gelince kendini de atsan nafile…”

“Karadeniz'de doğa nasıl bitirilir? Adına ‘yeşil yol’ dediler… Yeşil gitti yol kaldı! TOKİ ile Karadeniz'de her ile gelir paylaşımı usulü ile binlerce apartman dikiliyor. Her gün binlerce ağaç kesiliyor. Bölge beton kusuyor. Ucu sana dokunana kadar yapılana itiraz etmezsen, sıra sana gelince kendini de atsan nafile… Terörist ilan edilmenize ramak kaldı… Sonuçta Cengiz o taş ocağını kendine mi yapıyor? Her zamanki gibi memleketin hayrına yapıyor. Bu işler böyle Sayın İkizdere…”

