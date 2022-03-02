Sözcü yazarı Muratoğlu: Üç beş yandaşının cebi dolacak diye doğanın içinden geçmeye devam ediyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından zeytinlik alanlarında maden aranmasına şartlı izin vermesini değerlendirdi. Muratoğlu " Zaten kestiler ama yetmedi… Kalan zeytinlikleri de kesmek bütün dertleri… Hesap da bilmiyorlar. Bir ton zeytinyağı 3.200 dolar… Bir ton mermer 500 dolar… Bir ton kömür 200 dolar… Zeytin her yıl ürün veriyor, maden bitiyor. Nihayetinde boş çukur kalıyor! Zeytin evladiyelik, maden günü kurtarıyor" dedi.

Muratoğlu dünyadaki "kıtlık" endişelerini hatırlatarak "Bunlar üç beş yandaşının cebi dolacak diye doğanın içinden geçmeye devam ediyorlar. Görün bakalım o madenleri hangi firmalar açacaklar?

Artık sabah uyandığında ekmeğini kömüre banar, termik santrali içine çekersin. Yunanistan'dan gelecek zeytinleri beklersin! Tıkır tıkır parasını da ödersin. Utanmadan Türkiye büyüyor dersin!" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN: Zeytinlik alanda maden çalışmasına şartlı izin

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