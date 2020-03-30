Sözcü yazarı Muratoğlu: Türkiye para basacak!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Türkiye'de Merkez Bankası rezerv olarak çoğunlukla dolar tutuyor, diğer ülkelerde öyle. Amerika dolar basıyor, dünya bu parayı kapışıyor. Haliyle sorun yaratmıyor. Türkiye de mecburen benzer yola sapacak" düşüncesini dile getirdi.

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Muratoğlu, "Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları piyasalarını paraya boğdu. Açılan paketlerin toplamı 4 trilyon dolara ulaştı. Merkez bankaları ne kadar büyük problem ile karşılaşırlarsa o kadar büyük adımlar atarlar. Eğer çok büyük önlemler alınıyorsa sıkıntı da çok büyüktür. Bu reçetelerin, sonu belirsiz koronavirüs krizinde işe yarayıp yaramayacağı henüz bilinmiyor ama yine de deneniyor. Lakin bu önlemleri alınınca sorun küçülmüyor… Sorun beklenen daha da büyükse, alınabilecek başka önlem de kalmadı… Yatırımcılar da işte bundan korkuyor!" ifadesini kullandı.

Muratoğlu yazısında şu düşünceleri kaydetti:

Benzer önlemlerin pratikteki sonuçları 2008'den bugüne görüldü… Korkulan çok büyük enflasyon yaratmasıydı… Yaratmadı…

Buna “modern para politikası” dediler. Nitekim piyasaya sürülen paralar rezerv para statüsünde… Dolar, Euro, Sterlin, Yen…

Amerika'nın en büyük ihracatı bastığı para birimi “dolar”! Düşünsenize Türkiye'de sadece yerli yatırımcıların mevduatlarında 200 milyar dolara yakın para var…

Türkiye'de Merkez Bankası rezerv olarak çoğunlukla dolar tutuyor… Diğer ülkelerde öyle… Amerika dolar basıyor, dünya bu parayı kapışıyor. Haliyle sorun yaratmıyor.

Türkiye de mecburen benzer yola sapacak. Bir anlamda “modern” olacak! İyi de kendi halkı bile Türk Lirası'na soğuk bakıyor… Bankaların ve özel sektörün yüksek miktarda döviz borcu var… Ellerine para geçtiği anda riski azaltmak adına dolar alıp pozisyon kapıyorlar.

Türk Lirası'nı Türkiye dışında kullanan olmadığından talep edilmiyor…

Sen para basarsan bu paranın bir kısmı illa dövize kayacak… Artmaması için kırk takla atıldığı yerde tutmak kolay olmayacak.

Ne var ki tek çare önümüze bakmak. O dükkanlar, o fabrikalar kapanmayacak. İnsanlar işsiz kalmayacak…

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