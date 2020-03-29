Mahfi Eğilmez'den hükûmete açık mektup: Gerekiyorsa para basın

Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez’den hükûmete açık bir mektup kaleme aldı. Eğilmez, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele edilen bu günlerde iki konuda acil düzenleme yapılması ve gerekiyorsa para basılması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından duyurduğu mektupta Eğilmez, "Bugün Türkiye’yi ayakta tutabilmek için öncelikle iki konuda düzenleme yapmaya ve hemen uygulamaya geçirmekte acil ihtiyaç var: 1) Kendi yaşamlarını toplum için hiçe sayarak gece gündüz çalışan bütün sağlık personeline her türlü desteği madden ve manen vermekti, onlara yönelik şiddeti önlemek için gereken her şeyi yağmak. 2) İş yeri kapatıldığı için geliri kesilen, üretim durduğu için ürettiğini satamayan, ihtiyaçlarını karşılayamayan, borçlarını ödeyemeyen insanlarımıza maddi destek vermek." ifadesini kullandı.

Eğilmez mektubunda, "Bugün hiçbir konu bunlardan daha önemli değil. Bugün artık kaç kişiyi, kaç iş yerini, kaç üreticiyi kaybedeceğimizi konuşmaktan çok kaçını kurtarabileceğimizi düşünme zamanı. İş işten geçmeden gerekeni yapmalıyız. Yasa gerekiyorsa yasa, para basmak gerekiyorsa para, malzeme gerekiyorsa malzeme. Hemen bugün." düşüncesini dile getirdi.

Eğilmez yaptığı yeni paylaşımda ikinci maddeyle ilgili açıklama yaptı. Eğilmez paylaşımında, "2. maddede 'işyeri kapatıldığı için geliri kesilen' ifadesiyle işyeri sahiplerini ve o işyerinde çalışanları kastettiğimi belirteyim. Bu önerilerin sokağa çıkma yasağıyla tamamlanması gerektiğini de vurgulayayım." bilgisini paylaştı.