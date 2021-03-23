Sözcü yazarı Muratoğlu: Türkiye için her şey kontrolden çıktı, Titanik filminin batış sahnesi gibi…

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, “Kur kontrolden çıkınca dışa bağımlı bir ekonomi olan Türkiye için her şey kontrolden çıktı. En baba senaristler bile böyle heyecanlı senaryo yazamadı! Titanik filminin batış sahnesi gibi…” görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, “Hani ‘Benim alanım ekonomi’ deyip duruyordu ya, bir Merkez Bankası Başkanı'nı daha kovdu. Naci de mazi oldu… 20 ayda 4 Merkez Bankası Başkanı değişti… İki gün sonra kimse bir kafasından düşman uydurmasın. Dış mihrak olsan bundan daha iyisini yapmak için kırk fırın ekmek yemelisin.” düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kur kontrolden çıkınca dışa bağımlı bir ekonomi olan Türkiye için her şey kontrolden çıktı. En baba senaristler bile böyle heyecanlı senaryo yazamadı! Titanik filminin batış sahnesi gibi… Peki, dolar artsa ne olur, artmasa ne olur? Öncelikle dolar artarsa enflasyondan başlamak üzere bütün hesaplar şaşar… Ülke ekonomisi dibe batar. Yatırım yapılmaz, para harcanmaz.

Onlarca küçüklü, büyüklü döviz borcu olan şirket zora düşer… Kapanırlar. Fakirleşiriz… Çoğu gerçekleşti ve yaşıyoruz zaten… İşin ilginci kur artarsa millet uyanır… Lakin yıllardır uyanamıyor zat-ı muhterem! Kafalarına damat kadar taş düşse ayılırlar mı sizce?"