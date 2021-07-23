Sözcü yazarı Muratoğlu: Türkiye'de ücretli çalışanların geliri, insan onuruna yaraşır koşulların da gerisinde

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu yazısında, bayram tatilinde yaşanan kalabalıkla ilgili olarak Türkiye'de 16 milyon insanın rahat bir biçimde yaşadığını buna karşın turizmdeki yatak kapasitesinin yaşanacak bir talep patlamasına yetmeyeceğini yazdı.

Muratoğlu, "Resmi verilerle konuşayım. Türkiye'de ücretli çalışanların büyük bir bölümünün elde ettiği gelir bırakın temel ihtiyaçları karşılamayı, insan onuruna yaraşır geçim koşullarını sağlayacak tutarın da gerisinde" dedi.

Muratoğlu şöyle yazdı:

"Türkiye'de her 100 liralık maaşın 50 lirası en zengin yüzde 20'nin cebine giriyor. Ülkenin geri kalan yüzde 80'i diğer 50 lirayı bölüşüyor.

Türkiye'nin nüfusunu 84 milyon olarak kabul etsek, 16.8 milyon kişi gayet rahat yaşıyor. Çemberin dışı ya zor zar idare ediyor ya da sürünüyor.

Tüm Türkiye'de konaklama sektöründe yatak sayısı toplamı 2 milyon 60 bin civarı… Bunların tamamı kalabalık Ege ve Güney sahillerine ait desek bile talep patlaması yaşanan uzun tatiller için yetmez.

Nitekim bu yıl salgın sebebiyle yurtdışına da gidilemediğinden ortam daha da kalabalık."

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