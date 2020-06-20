Sözcü yazarı Muratoğlu: Turkcell resmi olarak devletin; partili gençlerin mail atacağı adres artık belli

Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye’nin en büyük GSM şirketlerinden Turkcell’deki Telia Company’nin hisselerini Varlık Fonu’nun almasıyla birlikte oluşan tabloyu yazdı.

Yazısında Türk Telekom’u da hatırlatan Murat Muratoğlu hisselerini satan İsveçli ortak Telia'nın, Turkcell'in AKP'nin arka bahçesi olmasından rahatsız olduğu görüşünü dile getirdi.

Muratoğlu'nun yazısı şöyle:

Ne acayip ülke… Sen git, Türkiye'nin en stratejik kurumlarından Türk Telekom'u ve dolayısıyla memleketin tüm telekomünikasyon altyapısını Araplara sat… Parasını da alamayıp üzerine 6 milyar dolar kazık ye…

Turkcell'in bir kısım yabancı hisselerini alıp yönetim Varlık Fonu'na geçince pazarlamaya başla başarı hikâyesi diye…

Oysa satın alma için verilen 530 milyon doların 380 milyon dolarını Rus ortak verecek. Şirketteki hisse oranını yükseltecek.

Varlık Fonu'nun toplam payı yüzde 26.2 olurken, Rus ortağın payı yüzde 24.8'e çıkacak. Lakin yönetim eskiden olduğu gibi bizde kalacak.

Nitekim Turkcell 2013'ten beri devlet kontrolündeydi. Şimdi de bu durum resmileşti. Partili gençlerin mail atacağı adres artık belli…

Sayın bakanım; ülkemize yaptığınız hizmetleri düşünüp her gece sizin için dua ediyorum. Kartal İHL mezunu İbrahim abinin yeğeninin alt komşusu benim eniştem.

Deve güreşi ve uzun eşek branşlarında önemli deneyimlere sahibim…Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu şu günlerde bir müdürlük rica edeceğim Turkcell'de… Ezanlarımızı susturamayacaklar. Selam ve dua ile…”

Benim merak ettiğim; en büyük ortak İsveçli Telia yüzde 24'lük Turkcell hissesini neden borsada işlem gördüğü fiyatın bile yarı fiyatına satıp topukladı Türkiye'den? Durum o kadar mı kötü hakikaten? İsveçli ortağın esas canını sıkan şirketin AKP'nin arka bahçesi olması… Yönetimin partililerden oluşması… Haliyle el-âlem kör değil… Zararı sineye çeker, satar, gider. Gelecek olana da örnek teşkil eder.