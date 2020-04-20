Sözcü yazarı Muratoğlu: Sirk eşyasına ek vergi kimin aklına geldi?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, bazı sanayi ürünleri ile video konsolu, karnaval eşyası, golf sopası gibi eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanma kararını bugünkü köşesine taşıdı. Muratoğlu, "Ek vergi getirdikleri sirk eşyası dedikleri mallar nedir ki? Kaplanların içinden atladığı çemberler dahil mi? Tabi memleketi sirke çevirdikleri için hangisi yerli bilemiyoruz! Palyaço burnu mu? Akrobat ipi mi? Kimin aklına gelir ki?" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Golf sopasından video konsoluna, hoparlörden kağıt kesme makinasına; onlarca ürüne ek vergi getirildi

Muratoğlu, "Asıl amaç gelir elde etmek değil, dövizin ülkeden çıkmasını engellemek… Haliyle cari açığın önüne geçmek… Belli ki kısa zaman içinde çok daha sert tedbirler gelecek. Yıllarca ekonomiyi kurtarabilecek, geleceği garantiye alabilecek bütün fırsatları yandaşların cebine aktardılar. Şimdi günü kurtarmak için abuk sabuk kalemlerde vergileri artırdılar. Vidadan çıtçıta, kaynak telinden düğmeye kadar ek vergi koydular!" görüşünü savundu.

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