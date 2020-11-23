Sözcü yazarı Muratoğlu: Sadece 2021 yılı için şirketlere aktarılan parayla 14 tane Avrasya Tüneli yapılırdı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "2021 yılında Yap-İşlet-Devret projelerini yapan şirketler çalıştıracak, parasını toplayacak anlaşmaya göre eksik kalacak kısım için merkezi bütçeden 83.7 milyar lira aktarılacak. Sadece 2021 yılı için şirketlere aktarılan parayla 14 tane Avrasya Tüneli yapılırdı boğaza… Yazık değil mi vergi ödeyen vatandaşlara?" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "İstanbul'un birinci ve ikinci boğaz köprüleri… Süleyman Demirel ve Turgut Özal zamanında öz be öz vatandaşın verdiği vergilerle devlet yaptı, işletti, cayır cayır para kazandı, hâlâ para basıyor. Ya şimdi? Fiyatları ikiye, üçe hatta dörde katladıkları halde uygulanan Türk modeli sayesinde iki köprünün kazandığı para üçüncüye verilen araç garantisine bile yetmiyor. Üzeri devlet bütçesinden yani vergilerimizden karşılanıyor. Maaşlardan kesiyor, ÖTV, KDV, harç toplanıyor, eldeki arsaları, madenleri, akarsular satılıyor ve bütün bunların parasıyla bir köprüyü bile devlet yapamıyor!" görüşünü savundu.

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