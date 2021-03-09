Sözcü yazarı Muratoğlu: Piyasaları panik etmemeye çalışarak faizler daha da artacak, dolar daha da güçlenecek

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Göreceksiniz yavaş yavaş, piyasaları panik etmemeye çalışarak faizler daha da artacak… Dolar daha da güçlenecek… Her türlü Amerika'nın işine gelecek. Kuvvetli dolar ve Amerikan tahvil faizleri Türkiye gibi çok yüksek dış finansman ihtiyacı olan gelişen ülkeler için kabus senaryosudur… Bizim faizleri de etkiler. Yukarı çeker." görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Tahvil faizleri yükseldiğinde kamu ve özel sektör borçlanmamız hem zorlaşır hem de maliyeti artar. Faizlerimiz zaten çok yüksek… Daha fazlası ekonomiyi çökertecek. Enflasyonumuza ve dolar kurunun geldiği seviyeye bakarsak Merkez Bankası 18 Mart toplantısında hilafsız faiz artırmalı… Kendi kendine karar alıp artırabilir mi? İşte orası biraz sıkıntılı…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Çareler çaresiz… Diyelim ki; Merkez Bankası bağımsızcılık oynayıp faizleri artırdı… Doları tutmak dışında hangi sorunumuzu çözer? Bilakis üzerine kat çıkar. Artırmazsa üzerine tüy diker!

Maalesef ülkeyi yönetenler mevcut durumdan çıkacak düşünce yapısına sahip değiller… Ne olacak? Türkiye'de yaşananlar 2013 yılından beri hızla fakirleşiyorlar… Alt tarafı 2, 3 yılda daha da fakirleşirler…"