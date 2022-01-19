Sözcü yazarı Muratoğlu: Para basmak bumerang gibidir; enflasyon olarak geri döner

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, 2021 yılı dönem kârından avans ve birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılmasının görüşüleceği Merkez Bankası'nın 3 Şubat'taki olağanüstü toplantısını değerlendirdi. Muratoğlu Merkez Bankası bilançosundaki 70 milyar liralık zararın bir gecede "enteresan" bir şekilde 60 milyar lira kâra dönüştüğünü hatırlatarak "Neden? Kârını Hazine'ye devredebilmek için… Ortada zarar eden olmadığına göre bunun örtülü para basmaktan ne farkı var?" diye sordu.

" Para basmak bumerang gibidir oysa… Çok iyi yönetmek gerekir. Çünkü sana enflasyon olarak geri dönecektir" diyen Muratoğlu şöyle dedi:

"Yurtdışından artık kolay kolay borçlanamıyorlar. Yurtiçinden borçlansalar, piyasaya gidecek parayı toplayacaklar. İyice durgunluğa yol açacaklar

Kamu bankaları sermayelerini yedi bitirdi. Üzerine soda niyetine Kredi Garanti Fonu gündeme geldi

Mecburen önce kamu bankalarına sermaye aktaracaklar. Nereden? Para basacaklar. Sonra kredi olarak dağıttıracaklar

Milletin geliri artmadığına, birikimler de enflasyon karşısında eridiğine göre talepte bir artış olmayacak. Şirketler krediyi ne yapacak?

Kredi ile yatırım yapmayacak. Günü kurtaracak. Vadesi gelince ödeyemeyen yine ödeyemeyecek. Batacak olan yine batacak. Faturası devlete kalacak. Devlet vergilere abanacak. Olan yine vatandaşa olacak"

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