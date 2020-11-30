Sözcü yazarı Muratoğlu’ndan “Suriyeliler olmasa sanayi bitti” diyen AKP’li Sorgun’a: Bildiğin kaçak işçi çalıştırıyorlar ve milletin vekilinin de desteğini alıyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Bize ‘Yandım, bittim’ diye gelenler oluyor. Bir işadamını arıyorum. 'Hemen gönder' diyor. Bize iş için gelenler sonra ‘Belediye olmaz mı, hastane olmaz mı?' diyor. Bu iş beğenmeme. Ağır iş kollarında çalışanların çoğu nereli? Suriyeliler. Sanayici ‘Eğer Suriyeliler olmazsa sanayi bitti’ diyor" açıklamasını yapan AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'a "Bildiğin kaçak işçi çalıştırıyorlar ve milletin vekilinin de desteğini alıyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

Muratoğlu, "AKP, fantastik beyanların partisi haline geldi. Dinleyince insanda “Peki ben nerede yaşıyorum” hissi… Konya Milletvekili; 'Sanayiye gidiyorum, eğer Suriyeliler olmazsa sanayi bitti diyorlar”'açıklaması bile tek başına yeterli… Ancak tabii ki kesmiyor kendisini… Kendilerine ‘yandım, bittim, işsizim, açım' diye gelenler olduğunu, iş beğenmediklerini de söyledi… Niye ona gittiklerini belirtmedi!" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu "Sigorta, ek haklar yok. Haliyle Türk çalıştırmanın yarısı maliyetle adeta çalıştırılacak köle… Şikâyet etse kovulur anında… Derdini kime anlatacak sonra?Bildiğin kaçak işçi çalıştırıyorlar ve milletin vekilinin de desteğini alıyorlar. Zira işveren bir kişinin maaşı ile iki kişiyi daha uzun çalıştırmanın peşinde. Suriyelilerin de adı çıkmış. Sanayide çalışan Afgan, Pakistanlı, Bangladeşli, Iraklı, Kazak, Özbek, Afrika kıtası vatandaşları… On kişilik odalarda kalıp para biriktiriyorlar. Aile geçindirmiyorlar!" ifadesini kullandı.

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