Sözcü yazarı Muratoğlu'ndan şeker fabrikası hatırlatması: Kâra geçen işletmeler, özelleştirme adı altında yandaşa peşkeş çekildi

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, şekere gelen yüzde 31 zamma ilişkin şeker fabrikalarının özelleştirilmesini hatırlatarak "Satışa çıkartılan şeker fabrikalarını hatırlayın. Kâr eden devlet işletmeleri bilinçli hamlelerle önce zarara geçirildi. Sonrasında özelleştirme adı altında yandaşlara peşkeş çekildi. Fabrikaları alanlar arasında üretimi durdurup arazisine havuzlu villa yapan dahi çıktı! Devlet kendi malına sahip çıkamadı!" dedi.

Şekere gelen yüksek zamların nişasta bazlı şekere yönelimi artıracağına da değinen Muratoğlu şöyle devam etti:

"Nişasta bazlı şekerin yanında sigara melek gibi kalır. Başta İngiltere, Fransa, Avusturya, Hollanda, Danimarka olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yasaktır.

En büyük üretici olan ABD'de bile zararlarından dolayı üretim kotası yüzde 10'dan yüzde 2'ye düşürüldü. Bilin bakalım kotayı en çok artıran ülke payesi kimin? Bildiniz bizim! Hem de bakanlar kurulu kararıyla

Bu zehrin ülkeye girişini, yayılmasını sağlayanlar kim? Ya nişasta bazlı şeker üretenlerle ahbap çavuş ilişkisini sürdürenler? Yine bildiniz işte, İktidardakiler… Yıllardır koalisyon kurmuşlar birlikteler…"

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