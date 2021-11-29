Sözcü yazarı Muratoğlu'ndan ekmek kuyruğu değerlendirmesi: Ne 1994 ne de 2001 krizinde böyle bir duruma şahit olunmadı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Ankara Sincan'da yaşanan ekmek kuyruğu görüntülerini değerlendirdi. Muratoğlu, sadece Sincan'da değil Türkiye'nin her yerinde bu durumun yaygınlaşmaya başladığını ifade ederek " 'Siz bilmezsiniz, eskiden kuyruk vardı' kuyruğu bunun adı… Oysa ne 1994 krizinde, ne de 2001 krizinde böyle bir duruma şahit olmamıştı kimse…"

"Bir anda Türkiye'ye para yağmayacağına göre bu iş daha da kötüye gidecek" diyen Muratoğlu iktidarın yapabileceği tek şeyin "hamaset" olduğunu ifade etti. Muratoğlu yazısında "Ekmek kuyrukları Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acıklı manzaralarından biridir. Ülkeyi 20 yıldır yönetirken bu hale getiren acaba kimdir?" dedi.