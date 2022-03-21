Sözcü yazarı Muratoğlu'ndan Bakan Nebati'ye: İki ayda 18 milyar doları aşan dış ticaret açığı ekonomiyi adeta ağlattı; sahi neyi kurtardı?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Faiz ve kur odağında sığ bir alanın içinde sıkışan Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah" sözlerine ilişkin olarak "Kim batırmıştı ekonomiyi ki kurtardı? Lütfi Elvan mı yoksa Berat Albayrak mı? Lütfi Elvan çok uzun süre görev yapmadığından muhtemelen Berat Albayrak'a laf çaktı." dedi.

Bakan Nebati'nin enflasyona ilişkin tahminlerini hatırlatan Muratoğlu şöyle devam etti:

"İyi de ocak ayında 'pik' yapacağını enflasyonun inişe geçeceğini iddia etmişti. Sonrasında tarihi mart olarak güncellemişti. Şimdi de yaz ortasından sonra enflasyonun aşağı çekileceğini söylemesi Türkiye ekonomisinin kurtarıldığından henüz haberi olmamasından olabilir mi?

Plan neydi? Cari fazla verilecek. Döviz kurları düşecek. Türk Lirası değerlenecek. Ne oldu? Bir ayda 7.1 milyar dolar cari açık verildi. İki ayda 18 milyar doları aşan dış ticaret açığı ekonomiyi adeta ağlattı… Sahi neyi kurtardı?"

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