Sözcü yazarı Muratoğlu'ndan artan dolar yorumu: Dün yediğimiz hurmaların bugün tırmalamaları…

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, dolardaki yükselişin nedenini sorguladığı bugünkü yazısında, "Dün yediğimiz hurmaların bugün tırmalamaları…" dedi.

"Hep tribünlere oynuyorlar, buluyorlar bir bahane… Biz kötü yönettik, kalkamayacağımız borcun altına girdik demiyorlar, düşman yaratıp beddua ediyorlar" diyen Muratoğlu, "Türkiye'de doların devamlı arttığı bir ortamda kimseye ekonominin iyi gittiğine inandıramazsınız. İnandıramayınca da kimseye yatırım yaptırıp, işe insan aldıramazsın" dedi. Muratoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Moral bozmanın anlamı yok yine de… Ülkede 85 bin cami olduğu halde gittik yeni bir cami daha yaptık Taksim'e… Paramız var ki yapıyoruz işte… Ayrıca ne öyle 'dolar rekor kırdı' falan demek? Onun yerine 'Artık dolarınızla daha fazla Türk Lirası alabilirsiniz' müjdesi versek?"

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