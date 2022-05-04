Sözcü yazarı Muratoğlu'ndan AKP'li Turan'a: Çıksa bir baksa sokağa, karnını doyuramayıp Çanakkale Köprüsü'nü kemirmeye hazır milyonlar görecek

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın muhalefete "dangalak" demesini köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu, "Çıksa bir sokağa baksa, çarşı pazar dolaşsa karnını doyuramayıp Çanakkale Köprüsü'nü kemirmeye hazır milyonlar görecek" diye yazdı.

Muratoğlu yazısında şunları söyledi:

"İşler kötü gittiğinde siyasetin gizli kutsal kitabı bize ne der? Önce mağdur olduğunu söyle… Suçu başkalarına at, düşman yarat… Onları dangalak yerine koymaktan çekinme. Gözlerinin içine baka baka konuş… Seçerler yine… İşte buna güveniyor Bülent de…

Kendisi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkması hakkında 'TRT'ye değil, TRT Kürdi'ye çıktı' demişti. İnsanları akıl yoksunu yani dangalak yerine koymuştu.

Yersen, bunun adı hizmet aşkı… Yemez de etrafta konuşursan, halk düşmanlığı… Kendilerinden başka kimseye faydaları yok. Bir grup mutlu azınlık onlar… Türkiye gerçeklerine çok uzaklar."

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Turan ne demişti?

Çanakkale’de partisinin bayramlaşma törenine katılan AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü eleştirenleri sert bir dille eleştirerek, “2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak” demişti.

TIKLAYIN: AKP'li Turan: 2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak