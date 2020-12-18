Sözcü yazarı Muratoğlu: Merkez Bankası Başkanı Ağbal enkaz devraldı, ilk yanlışında çarşı anında karışır

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın enkaz devraldığını belirterek, "Çok da yüklenmemek lazım Naci Bey'e... Fazla kredisi yok. İlk yanlışında çarşı karışır anında…" görüşünü savundu.

Muratoğlu yazısında, "Enflasyon arttı. Önümüzde 24 Aralık'ta faiz kararı var. Artış yapılacak mı mesela? Normal şartlarda, oda sıcaklığında mevcut ekonomik görünüm ile artırılmak zorunda… Bütün bu anlattıkları çöpe gider yoksa… Hep doğruları yapsa bile çok geç aslında… Ülkenin başında 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur' diyen bir zihniyet olduktan sonra… Ekonomi kısa iyimserlikler dışında kaldıramaz kafasını yukarıya…" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Bir yığın problemimiz varken faiz ve dövizdeki ayarlamalar ile bunların çözülmesi mümkün değil… Sahi ne oldu Diyanet'in Bodrum'daki 100 milyonluk külliyesi? Bitti mi? Sarayın 2021 model araçları geldi mi?" ifadesini kullandı.