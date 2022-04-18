Sözcü yazarı Muratoğlu: Matematik yasaklanmalı!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) izin alınmadan veri yayımlamaya 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası öngören yasa taslağına ilişkin olarak "İsteyen istediğini hesaplayamayacak mı? Bence de matematik yasaklanmalı! Bunlar tüy dikme çabaları… Yargı tehdidi ile güven sağlanmaz. Güven kendiliğinden oluşur. O güveni kaybettiler" diye yazdı.

"Zira bu tarz kurumlar dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde bağımsız olarak faaliyetlerini yürütür. Bu sayede kendisine duyulan güveni sürdürür." diyen Muratoğlu "Bizimkiler kapıkulu… 'İşsizlik düştü. İnanmayan saysın!' tadında açıklama yapıyorlar. Sonra da bize neden inanmıyorlar? O kadar da karamsar olmasınlar! Hala hilafsız inanan süzme bir kitleleri var." ifadelerini kullandı.

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