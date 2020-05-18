Sözcü yazarı Muratoğlu: Kurlar artmasın diye kafaya göre sistemi bir kapatıp bir açarsan Türkiye ile çalışacak yatırımcı bulamazsın

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Clearstream Banking ve Euroclear Bank, 18 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere ortak iletişim platformu Bridge üzerinden Türk Lirası cinsinden işlemlerini askıya alma yönündeki kararını bugünkü köşesine taşıdı. Muratoğlu, "Kurlar artmasın diye kafaya göre sistemi bir kapatıp bir açarsan, kuralları değiştirip durursan sabaha kadar arasan Türkiye ile çalışacak yatırımcıyı bulamazsın." görüşünü savundu.

Muratoğlu, "Kim bunlar? Yurtdışında işlem yapmanız için aradaki aracılar. Uluslararası pazara erişim sunarlar. Daha çok saklama görevi yapıyorlar. İşlemleri gerçekleştiriyorlar. Aldıkları kararın anlamı; 'Türkiye'de serbest piyasanın bittiğini Avrupa'da çalıştığımız kurumlar da kabul etti. Bu saatten sonra sizinle işlem yapmayız' dedi. Açıklamada; 'Likidite kısıtlamaları nedeniyle yapılan Türk Lirası işlemler artık uygun koşullarda takas edilemez' deyip müşterilerini de uyarıyor! 'Uzak durun' diyor!" ifadesini kullandı.

Muratoğlu, "Türk bankalarının yurtdışına Türk Lirası vermesini neredeyse yasakladılar. Bunun adına dünyanın her yerinde 'sermaye kontrolü' denir. Zira, Türkiye son iki yılda ufak ufak sermeye kontrollerine geçmiş bir ülkedir. 'Sermaye kontrolü', para hareketlerine sınırlama getirilmesi anlamına gelir. Duyan yabancı yatırımcılar pılını pırtını toplayıp kapıya yönelir. Giden çoktan gitti, şarkılar söyle ardından… İstesen ekonomiyi daha kötü yönetebilir misin? Düşünüyorum durmadan!" düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın